В ИТМО создали систему сканирования пространства для поиска пропавших

"Гировизор-Т" способен воспроизводить до 17 кадров в секунду и создавать панораму с высоким разрешением без смазывания изображения.

Учёные ИТМО разработали новую систему сканирования пространства, которая способна создавать детализированную тепловизионную панораму окружающей среды с высокой скоростью. Это инновационное устройство может использоваться как для обеспечения безопасности инфраструктуры, так и для поиска пропавших людей.

Система получила название "Гировизор-Т". Она непрерывно сканирует окружающее пространство и учитывает совместимость с доступными неохлаждаемыми устройствами. Благодаря этому, система работает надёжно и бесперебойно на протяжении продолжительного времени без необходимости технического обслуживания.

Как подчеркнул руководитель группы разработки федерального научно-исследовательского университета ИТМО Фёдор Иночкин, который руководит лабораторией "Интеллектуальные оптические системы", специалисты создали максимально надежную, быструю и в то же время относительно недорогую систему. Все последовательные кадры высокого качества передаются на компьютер и объединяются в единую панораму.

"Гировизор-Т" способен воспроизводить до 17 кадров в секунду и создавать панораму с высоким разрешением без смазывания изображения. Дополнительно на мониторе можно выделить отдельные зоны и активировать функцию детектирования движения.

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Фото: Пресс-служба университета ИТМО