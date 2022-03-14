Петербург оказался в топе-5 регионов РФ по приросту молодых учёных

Аналитики также отмечают заметную тенденцию омоложения научных кадров в РФ в целом.

Количество исследователей и разработчиков в России продолжает увеличиваться. По данным аналитиков Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в прошлом году число молодых ученых увеличилось на 7,2 тыс. человек и достигло отметки в более чем 669 тыс. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области вошли в число пяти регионов страны, где наблюдается наибольший прирост числа исследователей. Вместе они представляют 63,8% всех молодых учёных.

Аналитики также отмечают заметную тенденцию омоложения научных кадров в РФ в целом. Доля молодых ученых в возрасте до 39 лет с 2010 по 2022 год увеличилась на 8,6%, в то время как доля исследователей в возрасте от 50 до 59 лет снизилась с 24% до 12,9%.

Ранее мы сообщили о том, что лаборатория цифровой химии заработала в университете ИТМО Петербурга.

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