Еще два рабочих оказались ранены.

При взрыве у телерадиокомпании в Белграде погиб человек. Об этом рассказали представители государственного телеканала РТС. По данным источника, трагедия унесла жизнь одного человека, еще двое пострадали. Их ранения медики считают серьезными.

Известно, что инцидент зафиксирован около 10 часов утра по местному времени (12 часов дня по московскому времени). По неофициальным данным, на улице взорвался баллон с газом. На участке велись строительные работы. Пострадавшими считаются рабочие.

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Фото: РТС