При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека

В больнице скончалась еще одна пострадавшая при трагедии, которая произошла 31 октября.

Число жертв взрыва на газопроводе в Мексике возросло до четырех. Об этом на пресс-конференции сообщил министр местного здравоохранения Хосе Антонио Мартинес Гарсиа. Чиновник уточнил, что говорит о ситуации, которая произошла 31 октября в штате Пуэбла. Ранее было известно лишь о троих жертвах трагедии. В настоящее время в госпитале остаются еще семеро пострадавших. Они получили травмы и ожоги тела. Состояние шести пациентов врачи считают тяжелым.

К сожалению, умерла 43-летняя женщина с ожогами второй и третьей степени 80% поверхности тела.Таким образом, трое умерли в больницах, еще один - на месте происшествия. пресс-служба Минздрава Мексики

Напомним, что причиной взрыва в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан стала нелегальная врезка в газопровод. Трагедия разрушила свыше 64 домов. Повреждены еще 200 объектов.

Глава МИД Мексики завил, что создается новая форма неравенства из-за непризнания вакцин России и Китая.

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