При стрельбе в Калифорнии пострадали четыре человека

Подробности инцидента полиция не приводит.

При стрельбе в штате Калифорния пострадали четыре человека. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители полиции американского города Окленд. Офицер рассказал, что по меньшей мере четыре человека оказались ранены.

Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой сообщение американской полиции

В настоящее время других подробностей произошедшего не приводится.

В Окленде обстреляли здание американской полиции.

Видео: YouTube / KPIX CBS SF Bay Area