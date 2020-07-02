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При стрельбе в Калифорнии пострадали четыре человека

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Подробности инцидента полиция не приводит.

При стрельбе в штате Калифорния пострадали четыре человека. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители полиции американского города Окленд. Офицер рассказал, что по меньшей мере четыре человека оказались ранены. 

Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой

сообщение американской полиции

В настоящее время других подробностей произошедшего не приводится.

В Окленде обстреляли здание американской полиции.

Видео: YouTube / KPIX CBS SF Bay Area

Теги: калифорния, окленд, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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