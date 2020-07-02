При стрельбе в Калифорнии пострадали четыре человека

При стрельбе в штате Калифорния пострадали четыре человека. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители полиции американского города Окленд. Офицер рассказал, что по меньшей мере четыре человека оказались ранены.
Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой
сообщение американской полиции
В настоящее время других подробностей произошедшего не приводится.
В Окленде обстреляли здание американской полиции.
Видео: YouTube / KPIX CBS SF Bay Area
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