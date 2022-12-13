При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек

Шестеро человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла на территории американского штата Южная Каролина. Об этом журналистам рассказали местные правоохранительные органы. Сотрудники полиции уточнили, что трагедия развернулась на пляже в городе Айл-оф-Палмс. В числе раненых оказались несовершеннолетние граждане. Большое количество молодежи собралось на улице для того, чтобы отметить "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек. Все пациенты были госпитализированы с места событий.
В ходе одной из этих стычек было совершено несколько выстрелов. На данный момент нам известно о шестерых раненых.
сотрудник полиции на брифинге
При стрельбе в Филадельфии пострадали четыре школьника.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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