При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек

Все раненые доставлены в больницу.

Шестеро человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла на территории американского штата Южная Каролина. Об этом журналистам рассказали местные правоохранительные органы. Сотрудники полиции уточнили, что трагедия развернулась на пляже в городе Айл-оф-Палмс. В числе раненых оказались несовершеннолетние граждане. Большое количество молодежи собралось на улице для того, чтобы отметить "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек. Все пациенты были госпитализированы с места событий.

В ходе одной из этих стычек было совершено несколько выстрелов. На данный момент нам известно о шестерых раненых. сотрудник полиции на брифинге

При стрельбе в Филадельфии пострадали четыре школьника.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ