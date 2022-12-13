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При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек

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Все раненые доставлены в больницу.

Шестеро человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла на территории американского штата Южная Каролина. Об этом журналистам рассказали местные правоохранительные органы. Сотрудники полиции уточнили, что трагедия развернулась на пляже в городе Айл-оф-Палмс. В числе раненых оказались несовершеннолетние граждане. Большое количество молодежи собралось на улице для того, чтобы отметить "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек. Все пациенты были госпитализированы с места событий.

В ходе одной из этих стычек было совершено несколько выстрелов. На данный момент нам известно о шестерых раненых.

сотрудник полиции на брифинге

При стрельбе в Филадельфии пострадали четыре школьника.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: айл-оф-палмс, стрельба, южная каролина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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