При раскопках в Петербурге обнаружили более 10 тысяч артефактов

Раскопками занимались археологи СПбГУ.

Как стало известно в понедельник, 27 июля, археологи СПбГУ проводили реставрацию Первого кадетского корпуса и обнаружили более 10 тысяч артефактов.

Специалисты обнаружили осетровые кости (они могут помочь восстановить популяцию вида, занесенного в Красную книгу). Помимо этого были найдены рукописные документы, монеты, обувь, фрагменты посуды и керамики, парики и другое. Некоторые находки выставили в здании Двенадцати коллегий. В пресс-службе университета сообщили, что археологи опознали и предметы, которые были известны из описаний. Ученые надеются, что находки смогут принести еще немало сюрпризов. Так, некоторые артефакты уже представляют для работников загадку: археологи обнаружили череп какого-то животного в стене здания, предположительно, теленка или козла. Вместе с ним нашли и остатки текстильного изделия, возможно, парика или шляпки.

Ранее мы писали, что петербургские археологи обнаружили на Митрофаниевском кладбище фундамент старинной часовни.

Фото: пресс-службы СПбГУ