Петербургские археологи обнаружили на Митрофаниевском кладбище фундамент старинной часовни

Территорию подготавливают для восстановления исторической планировки.

Археологи обнаружили точное расположение фундаментов часовни блаженного странника Александра Крайнева на Митрофаниевском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Территорю подготавливают к проектированию благоустройства части территории бывшего кладбища с восстановлением исторической планировки.

Более пятидесяти лет на месте находилась свалка строительного мусора, поэтому определить точное местоположение часовни было почти нереально. Археологам также помогли историки кладбища: они показали копии немецких аэрофотоснимков 1942–1943 годов. На них можно увидеть некоторые дорожки и, возможно, саму часовню.

Специалисты предполагают, что нашли фрагмент основания стены часовни, бетонные отливки, на которых устанавливали решетки соседних склепов, а также обнаружили предполагаемый вход. Часовню также могут восстановить за счет спонсорских средств.

Ранее мы писали, что археологи проведут раскопки на бывшем Митрофаниевском кладбище.

Фото: Piter.TV