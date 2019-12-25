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При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
Сегодня, 8:23
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При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек

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Огонь начал распространяться по тюрьме.

При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек. По данным местных журналистов из информационного агентства The Reuters, возгорание зафиксировано на территории тюрьмы в провинции Бантен. Информацию СМИ подтвердил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант. 

Во Франс-Пресс опубликовали статистику о гибели 41 человека при трагедии. Еще восемь человек значительно пострадали, а 72 человека отделались легкими травмами. В настоящее время продолжается эвакуация людей из здания. Причины произошедшего устанавливаются.

Ученые предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана.

Фото: Pixabay.com

Теги: бантен, индонезия, тюрьма
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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