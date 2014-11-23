Ученые предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана

Сейчас на Земле существует примерно два десятка супервулканов.

Ученые, которые изучают дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, пришли к выводу, что накопление магмы в его недрах продолжается. Такие выводу можно сделать из-за медленного подъема купола застывшей лавы в кальдере вулкана. Статья опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

Отмечается, что сейчас на Земле есть около двух десятков супервулканов. Их извержение может привести к катастрофическим последствиям для всего живого. Исследования показывают, что супервулканы извергаются из-за подъема магмы через земную кору.

Авторы исследования отмечают, что крупные извержения супервулкана Тобо происходили с периодичностью примерно 17 тыс. лет, однако вулкан сохранял некоторую активность между извержениями. Используя геохронологические данные и тепловое моделирование, авторы доказали, что в течение 5-13 тысяч лет после каждого крупного извержения вулкана Тоба магма продолжала медленно поступать в кальдеру вулкана, постепенно приподнимая застывшие слои лавы как гигантский панцирь черепахи.

В связи с этим ученые считают, что опасность есть еще много тысяч лет спустя после извержения супервулкана. Все дело в самом наличии магмы под вулканом, а ее состояние, накопления, а также динамика распространения в земной коре.

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