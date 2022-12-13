При падении вертолета в Киевской области погибли три человека

Среди погибших числится глава МВД Украины.

При падении вертолета в Броварах в Киевской области, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщили в эфире всеукраинского телемарафона.

Инцидент произошел вблизи детского сада и жилых домов в Броварах. По данным украинского МВД, три человека погибли в результате крушения вертолета, еще пять человек получили ранения. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали.

Позже в пресс-службе Нацполиции сообщили, что при падении вертолета погиб глава МВД Украины

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Видео: Telegram / Киев INFO; Telegram / Труха