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Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта

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В СБ ООН рассказали о проблеме с правом свободы вероисповедания на Украине.

Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе заседания в Совете Безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат пояснил, что подобного противостояния современный европейский регион еще не видел.

Очередным направлением репрессивной политики Киева стала война с канонической Украинской православной церковью. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат подчеркнул, что украинские власти при поддержке западных кураторов давно взяли политический курс на подрыв канонической Украинской православной церкви. В частности, недавно митрополит Антоний говорил о том, что народу в стране насильственно навязывается искусственно созданная в 2018 году "раскольническая церковь Украины".

Россия призвала ООН помочь освободить удерживаемую Киевом правозащитницу Бережную.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций
 

Теги: василий небензя, конфессии, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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