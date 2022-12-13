В СБ ООН рассказали о проблеме с правом свободы вероисповедания на Украине.

Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе заседания в Совете Безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат пояснил, что подобного противостояния современный европейский регион еще не видел.

Очередным направлением репрессивной политики Киева стала война с канонической Украинской православной церковью. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат подчеркнул, что украинские власти при поддержке западных кураторов давно взяли политический курс на подрыв канонической Украинской православной церкви. В частности, недавно митрополит Антоний говорил о том, что народу в стране насильственно навязывается искусственно созданная в 2018 году "раскольническая церковь Украины".

Россия призвала ООН помочь освободить удерживаемую Киевом правозащитницу Бережную.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

