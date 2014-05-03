При обстреле Севастополя пострадали туристы из Петербурга

Атака ВСУ произошла 23 июня.

Во время атаки ВСУ на Севастополь пострадали туристы из Москвы, Петербурга и других регионов РФ. Об этом 25 июня пишет ТАСС, ссылаясь на врача городской больницы №1 Севастополя Владимира Кузнецова.

У нас действительно есть пациенты из Курска, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара. Владимир Кузнецов, врач городской больницы №1 Севастополя

По словам специалиста, для поиска людей из других регионов можно обратиться на горячую линию. Все пострадавшие получают медицинскую помощь, однако "в сфере хирургии сложно делать прогнозы о состоянии здоровья".

Напомним, 23 июня ВСУ совершили преднамеренный удар по Севастополю пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Противовоздушная система обороны страны перехватила четыре ракеты.

Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил как минимум 151 человек.

Фото: Piter.TV