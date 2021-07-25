При обрушении моста в Китае погибли 11 человек

СМИ: без вести пропало 30 человек.

При обрушении автомобильного моста, расположенного в северо-западной провинции Шэньси, погибли 11 человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центрального телевидения Китая. В сообщении говорилось о том, что инцидент произошел вечером в пятницу, около 20:40 часов по местному времени (15:40 по времени Москвы) в уезде Чжашуй городского округа Шанло. Специалисты установили, что из-за проливных дождей и наводнения часть конструкции пострадала. Сейчас на месте проводятся спасательные работы. В настоящее время 30 человек числятся пропавшими без вести.

По состоянию на 10:00 (05:00 по Москве) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли сообщение ЦТК

Дворцовый мост разведут под классическую музыку в выходные.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ