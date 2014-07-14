При наводнении в Теннесси погибли десять человек

Из-за непогоды 31 человек пропал без вести.

Наводнение в Теннесси стало причиной гибели десяти человек. Об этом информирует телевизионный канал CNN.

По данным СМИ, тела погибших были обнаружены возле небольшого города Уэверли. Отмечается, что среди погибших есть двое несовершеннолетних. Кроме того, еще 31 человек пропал без вести. Непогода привела к перекрытию автомобильных дорог и проблемам с электроснабжением.

Из-за ливней на территории региона объявлен третий уровень опасности. Жителей призывают ограничить себя от пребывания на улице. Для спасения людей принято решение задействовать вертолет Нацгвардии и военную автомобильную технику.

Ранее на штат Нью-Йорк обрушился ураган "Генри", вследствие чего в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Видео: Youtube/CBS 17