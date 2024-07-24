По информации источника, на борту рейса находились девятнадцать человек, включая членов экипажа.

При крушении самолета в Непале погибли 18 человек. Об этом сообщает издание Himalayan Times со ссылкой на пресс-службу аэропорта Трибхуван.

По информации источника, на борту рейса находились девятнадцать человек, включая членов экипажа. Капитан самолета был срочно доставлен в больницу. По словам очевидцев, воздушное судно взлетало с южного конца взлетно-посадочной полосы, затем внезапно перевернулось. После этого самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее мы сообщали, что на рейсе из Испании в Уругвай при турбулентности пострадали 30 человек.

Видео: YouTube / NDTV