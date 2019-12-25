При атаке на аэропорт Йемена погибли три сотрудника Красного Креста

При атаке на аэропорт Адена в Йемене погибли три сотрудника Красного Креста. Об этом в официальном Twitter-канале сообщила международная организация. Ранее было известно только о двух жертвах. Такой информацией располагали представители штаб-квартиры в Женеве. Они уточняли, что один сотрудник считается пропавшим без вести.
Это трагический день для МККК и для народа Йемена...Йеменцы перенесли ужасные страдания за последние пять лет. День, подобный нынешнему, добавляет еще больше горя как семье Красного Креста, так йеменским семьям, чьи родные и близкие были убиты или ранены во время этого взрыва
Доминик Штилхарт, директор управления оперативной деятельности МККК
Напомним, что один из погибших во время взрыва - гражданин Йемена. Он занимался вопросами координации авиасообщения по линии Международного комитета Красного Креста. Еще одним погибшим стал гражданин Руанды. Он работал в бригаде медиков, занимался рентгеновским оборудованием. Еще три человека получили ранения.
Мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена в момент прибытия правительства.
Фото: YouTube/AlHadath الحدث
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