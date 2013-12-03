  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент поприветствовал участников петербургского Международного форума труда
Сегодня, 14:03
45
smirenny

Президент поприветствовал участников петербургского Международного форума труда

0 0

Форум стартовал сегодня.

В понедельник, 19 апреля, президент России Владимир Путин поприветствовал участников пятого Международного форума труда, передает Кремль. 

Глава страны отметил, что такие традиционные встречи стали заметным событием в деловой жизни Северной столицы и страны в целом. 

Специалисты будут пытаться найти единые подходы, нацеленные на повышение производительности труда. Особое внимание уделят вопросам эффективного развития цифровых технологий. Найти решение важно, особенно теперь, когда страна и весь мир столкнулись с новыми глобальными вызовами. 

 Президент уверен, что форум пройдет плодотворно. 

Отметим, мероприятие продлится до 23 апреля. Участие примут до 10 тысяч человек очно, и более 200 тысяч – дистанционно.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовал международный медиафорум молодых журналистов.

Фото: Piter.TV

Теги: международного форума труда, президент россии, путин владимир владимирович
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии