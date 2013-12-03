Президент поприветствовал участников петербургского Международного форума труда

Форум стартовал сегодня.

В понедельник, 19 апреля, президент России Владимир Путин поприветствовал участников пятого Международного форума труда, передает Кремль.

Глава страны отметил, что такие традиционные встречи стали заметным событием в деловой жизни Северной столицы и страны в целом.

Специалисты будут пытаться найти единые подходы, нацеленные на повышение производительности труда. Особое внимание уделят вопросам эффективного развития цифровых технологий. Найти решение важно, особенно теперь, когда страна и весь мир столкнулись с новыми глобальными вызовами.

Президент уверен, что форум пройдет плодотворно.

Отметим, мероприятие продлится до 23 апреля. Участие примут до 10 тысяч человек очно, и более 200 тысяч – дистанционно.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовал международный медиафорум молодых журналистов.

Фото: Piter.TV