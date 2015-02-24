Президент Венгрии выдвинул кандидатуру Орбана на пост премьера

Политик может стать премьер-министром страны в пятый раз в карьере.

Президент Венгрии Янош Адер выдвинул кандидатуру Виктора Орбана на пост премьер-министра страны. Об этом он заявил на заседании парламента нового созыва. Его слова приводит телеканал M1.

Отметим, что в Венгрии проходит инаугурационное заседание, на котором избранные депутаты приносят присягу. Орбан может стать премьер-министром страны в пятый раз в карьере. Его кандидатуру должен одобрить парламент.

На основании Конституции предлагаю новому Национальному собранию избрать Виктора Орбана на пост премьер-министра. Янош Адер, президент Венгрии

Ранее в Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа.

Видео: YouTube / Hír TV