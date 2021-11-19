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Президент Узбекистана заявил о глобальном дефиците доверия в мире

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По его словам, сейчас наблюдается трансформация международного порядка.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о глобальном дефиците доверия в мире. Об этом он рассказал на встрече глав Центральной Азии, которая проходит в киргизской Чолпон-Ате.

Мирзиеев отметил, что сейчас наблюдается трансформация международного порядка, у которого будут трудно прогнозируемые последствия. По его словам, это влияет на рост дефицита диалога и доверия на глобальном уровне.

Также глава Узбекистана отметил, что из-за проблем в мировой экономике страны Центральной Азии сталкиваются с разрывом логистических цепочек и ростом импорта инфляции.

В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата консультативных встреч.

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана

Ранее Путин заявил о наступлении новой эпохи.

Видео: YouTube / Ала-Тоо 24

Теги: доверие, президент узбекистана, шавкат мирзиеев
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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