Путин заявил о наступлении новой эпохи

По его словам, только "подлинно суверенные государства" могут обеспечить высокую динамику роста.

Президент России Владимир Путин считает, что в мировой истории наступает новая эпоха. Об этом он заявил на форуме "Сильные идеи для нового времени".

По его словам, на это не повлияют попытки западных и "наднациональных" элит сохранить существующий порядок вещей. Глава государства подчеркнул, что только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, а также стать примером для других.

Ранее Путин заявил, что чувство сопричастности к Родине важнее географического местонахождения.

Видео: kremlin.ru