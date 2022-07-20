Путин заявил о наступлении новой эпохи

Президент России Владимир Путин считает, что в мировой истории наступает новая эпоха. Об этом он заявил на форуме "Сильные идеи для нового времени".
По его словам, на это не повлияют попытки западных и "наднациональных" элит сохранить существующий порядок вещей. Глава государства подчеркнул, что только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, а также стать примером для других.
Ранее Путин заявил, что чувство сопричастности к Родине важнее географического местонахождения.
Видео: kremlin.ru
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