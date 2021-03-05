Президент Узбекистана посетит Россию 5-7 октября

Шавкат Мирзиёев прилетел в Казань.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл на территорию России с официальным визитом. Иностранный глава государства проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что самолет политика приземлился в аэропорту Казани. Делегация будет находиться в стране про личному приглашению Владимира Путина в период с 5 по 7 октября.

В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. собщение кабмина РФ

В повестку встреч включены вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, взаимодействию в сфере торговли, экономического развития, инвестициях, миграционной и гуманитарных областях. Программой официального визита президента Узбекистана предусмотрена его поездка в Татарстан. В этом регионе у иностранца пройдут переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента.

Фото и видео: Правительство России