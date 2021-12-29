Президент Турции Эрдоган прибыл с визитом в Киев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев. На Украине глава государства намерен участвовать в десятом заседании Стратегического совета высокого уровня. В социальной сети политик заметил, что рассчитывает на благоприятные результаты по итогам встречи. В СМИ не исключают, что стороны могут подписать новое соглашение по зоне свободной торговли, а также о строительстве завода Bayraktar, на котором будут изготавливаться беспилотники.
Прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты осмотрели строй почетного караула и представили членов официальных делегаций Украины и Турции.
пресс-служба администрации президента
Эрдоган заметил, что Анкара готова внести свой вклад в поддержание безопасности в европейском регионе, а также помочь Киеву и Москве урегулировать существующие разногласия на государственной границе. В столице Украины Эрдоган встретится с Владимиром Зеленским. Также он готовится к визиту российского лидера Владимира Путина.
Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию после поездки в Китай.
Фото и видео: РИА Новости
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