Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию после поездки в Китай

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что российский лидер Владимир Путин посетит Анкару после поездки в Китай. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции перед журналистами. Затем глава государства вылетел в Киев на рабочую встречу с украинском руководством.
Сегодня у нас будет встреча с господином Зеленским, а господин Путин сообщил нам, что после визита в Китай посетит Турцию…Для нас неправильно наблюдать за негативными событиями между Россией и Украиной.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Политик рассчитывает на то, что страны смогут успешно преодолеть этот неспокойный период между Украиной и Россией. Анкара продолжает внимательно следить за обстановкой в регионе. Турция призывает все стороны конфликта к диалогу. При этом готова поддержать территориальный суверенитет Украины.
Эрдоган: поставки С-400 являются внутренним делом Турции.
Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı
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