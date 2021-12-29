Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию после поездки в Китай

Глава Турции вылетел в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что российский лидер Владимир Путин посетит Анкару после поездки в Китай. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции перед журналистами. Затем глава государства вылетел в Киев на рабочую встречу с украинском руководством.

Сегодня у нас будет встреча с господином Зеленским, а господин Путин сообщил нам, что после визита в Китай посетит Турцию…Для нас неправильно наблюдать за негативными событиями между Россией и Украиной. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик рассчитывает на то, что страны смогут успешно преодолеть этот неспокойный период между Украиной и Россией. Анкара продолжает внимательно следить за обстановкой в регионе. Турция призывает все стороны конфликта к диалогу. При этом готова поддержать территориальный суверенитет Украины.

Эрдоган: поставки С-400 являются внутренним делом Турции.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı