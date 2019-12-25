Эмомали Рахмон рассказал о необходимости улучшения образования на иностранных языках.

Президент Таджикистана поручил улучшить преподавание русского в стране. Одно из поручений Эмомали Рахмон дал в рамках ежегодного выступления в местном парламенте. Видео с мероприятия опубликовали журналисты с телеканала "Таджикистан" на YouTube. В частности глава государства заметил о важности улучшения преподавания иностранных языков в высших учебных учреждениях. В первую очередь это касается русского и английского языков. Политик напомнил, что эти языки считаются в ООН признанными в вопросе международного общения.

Президент Рахмон также поручил Министерству образования Таджикистана организовать в педагогических вузах подготовку учителей по математике, точным и естественным наукам. Эти педагоги должны вести соответствующие предметы на иностранных языках.

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Фото и видео: YouTube / Телевизиони Тоҷикистон