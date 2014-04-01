Премьер-министром стал Эдуард Хегер.

Президент Словакии утвердила состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером. Торжественная церемония проводилась в столице. Ее транслировали местные телеканалы. Зузана Чапутова утром 1 апреля утвердила кабинет министров.

Клянусь быть верным конституции и законам Словакии. Эдуард Хегер, глава правительства Словакии

Напомним, что в состав кабмина попали представители из четырех политических движений. Речь идет о правоцентристских фракций "Обычные люди и независимые личности" и "Мы - семья", либерально-консервативной "За людей", либеральной "Свобода и солидарность". Хегер является выдвиженцем от партии ОЛНЛ.

Премьер Словакии предложил поменяться местами с главой Минфина.

Видео: Youtube/Politika Dnes