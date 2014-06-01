Президент Словакии поддержала запрет на импорт в страну зерна с Украины

Зузана Чапутова заявила о том, что в приоритете остаются национальные интересы.

Президент Словакии Зузана Чапутова поддержала продление до конца текущего года запрета на импорт украинского зерна в европейскую страну. Иностранный политик добавила, что Братислава не прекращает при этом помогать киевскому режиму. Соответствующее заявление сделала глава государства и в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Мы были принципиальны в оказании помощи Украине, которая будет оказываться и далее. Мы поступаем принципиально и в вопросе защиты словацких интересов. Это совершенно нормально и естественно. Зузана Чапутова, глава Словакии

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций