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Президент Словакии поддержала запрет на импорт в страну зерна с Украины

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Зузана Чапутова заявила о том, что в приоритете остаются национальные интересы.

Президент Словакии Зузана Чапутова поддержала продление до конца текущего года запрета на импорт украинского зерна в европейскую страну. Иностранный политик добавила, что Братислава не прекращает при этом помогать киевскому режиму.  Соответствующее заявление сделала глава государства и в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Мы были принципиальны в оказании помощи Украине, которая будет оказываться и далее. Мы поступаем принципиально и в вопросе защиты словацких интересов. Это совершенно нормально и естественно.

Зузана Чапутова, глава Словакии

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: га оон, генеральная ассамблея, зерно, зузана чапутова, словакия, эмбарго
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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