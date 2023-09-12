Роберт Фицо оценил позицию президента Украины.

Готовность лидера киевского режима Владимира Зеленского к длительному региональному конфликту на Украине основывается на финансовой поддержке из-за границы. Соответствующее мнение в рамках пресс-конференции с местными журналистами высказал бывший премьер-министр Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. Он призвал не поддерживать пролонгацию кризиса, так как те потери личного состава, которые несут стороны, не меняют кардинально ситуацию для Запада.

Я послушал последнее заявление президента Украины, в котором он сказал, что готов к длительной войне, ну а как бы он не был готов, если каждый год получает миллиарды, которые формируют бюджет, вся страна функционирует по сути с иностранных денег, это же полная ерунда. Роберт Фицо, глава Smer

Вооружение Украины лишь продлевает конфликт, заявил экс-премьер Словакии.

Фото и видео: YouTube / SMER - Sociálna Demokracia