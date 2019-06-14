Президент США Джо Байден выругался в ходе общения с чиновником во Флориде

Конфуз произошел в штате Флорида.

Американский президент Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NBC News, которым удалось заснять на видео общение между лидером Белого дома и мэром Форта Майерс Бичем Рэем Мерфи.

Никому не одолеть Байдена. Джо Байден, президент США

На самом деле политик предпочел использовать на встрече непечатное и нецензурное выражение. Джо Байден также обменялся с коллегой о мерах, которые американские власти предпринимают из-за стихийного бедствия в виде "Иана".

Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / NBC News