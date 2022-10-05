Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году. Информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене.
Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что ранее лидер Белого дома Джо Байден упоминал о том, что желание участвовать в президентских выборах США у него есть, но окончательное решение политик якобы еще не принял. Он планировал сделать это в 2023 году.
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Фото и видео: Белый дом
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