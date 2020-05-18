Карин Жан-Пьер рассказала о санкциях в отношении властей Тегерана.

США примут новые меры против должностных лиц Ирана из-за протестов. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер пояснила, что Вашингтон причастен к насилию в отношении активистов, которые выходили на мирные шествия.

Ирану следует прекратить применять насилие в отношении своих граждан лишь за то, что они пользуются своим базовыми правами и свободами. Мы продолжим поддержать право иранцев свободно протестовать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что за прошлую неделю ее коллеги из Белого дома сообщали о предпринимаемых действиях, направленных на то, чтобы граждане Ирана получили доступ к Интернету, пока власти ограничивают их в этом праве.

Журналистка в Белом доме сочла план Маска по Украине "российской пропагандой".

Фото и видео: Белый дом