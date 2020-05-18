США примут новые меры против должностных лиц Ирана из-за протестов. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер пояснила, что Вашингтон причастен к насилию в отношении активистов, которые выходили на мирные шествия.
Ирану следует прекратить применять насилие в отношении своих граждан лишь за то, что они пользуются своим базовыми правами и свободами. Мы продолжим поддержать право иранцев свободно протестовать.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Чиновница добавила, что за прошлую неделю ее коллеги из Белого дома сообщали о предпринимаемых действиях, направленных на то, чтобы граждане Ирана получили доступ к Интернету, пока власти ограничивают их в этом праве.
Журналистка в Белом доме сочла план Маска по Украине "российской пропагандой".
Фото и видео: Белый дом
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