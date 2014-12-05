Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки

Политик завалился на бок вместе с велосипедом.

Американский президент Джо Байден упал с велосипеда во время велопрогулки. Инцидент попал на записи с камер мобильных устройств журналистов, которые ждали политика. На распространенном по социальным сетям ролике заметно, что глава государства движется вместе с группой людей. В какой-то момент его окликнули представители прессы для того, чтобы задать вопросы. Подъехав к ним, Джо Байден упал набок вместе с велосипедом. После этого случая американский лидер заявил СМИ о том, что он в порядке и не пострадал от падения.

Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в ужасном поведении после признаний его дочери.

Фото и видео: соцсети