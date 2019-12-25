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Президент РФ внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу
Сегодня, 8:55
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phil_k

Президент РФ внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

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США вышли из ДОН в конце ноября 2020 года.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу нижней палаты российского парламента.

Напомним, в середине января текущего года МИД РФ объявило о запуске процедур по выходу из ДОН. В ведомстве пояснили такое решение тем, что после выхода из договора Соединенных Штатов "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

США вышли из Договора по открытому небу 22 ноября 2020 года.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, судьба ДОН в настоящее время "повисла на волоске".

Ранее издание The National Interest описало сценарий столкновения России и США в Черном море.

Фото: pixabay.com

Теги: владимир путин, договор по открытому небу, дон
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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Сегодня 9:19

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