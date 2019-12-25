Андрес Мануэль Лопес Обрадор напомнил, что страна так и не получила от США 4 млрд долларов.

США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей. Соответствующее заявление сделал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в рамках проводимой пресс-конференции в Гватемале. Он выступил по итогам переговоров с лидером этого государства Алехандро Джамматеи. По мнению политика, действия Вашингтона в вопросе задержки одобрения ресурсов и инвестиций являются необъяснимыми, так как США не выделили за четыре года переговоров "абсолютно ничего" для развития стран Центральной Америки. Однако американцы в срочном порядке вложили более 30 миллиардов долларов в киевский режим.

Мы потратили четыре года, с тех пор как здесь был президент Дональд Трамп, предлагая поддержать четырьмя миллиардами долларов - и по сей день ничего, абсолютно ничего. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Политик напомнил, что четыре миллиарда долларов должны были направиться в качестве инвестиций в благосостояние государств из Центральной Америки. Однако процесс затянулся несмотря на то, что вопрос лоббировали лично президент Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис.

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