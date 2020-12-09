Эгилс Левитс выступил с обращением перед нацией.

Президент Латвии призвал граждан не умирать от коронавируса ради Рождества. Об этом глава государства заявил в рамках выступления, которое транслировалось на местном телевидении. Ролик размещен на YouTube-канале. Эгилс Левитс призвал население беречь свое здоровье, а также не омрачать себе праздники такими недугами как заражение. Он мотивировал людей соблюдать введенные в стране ограничения.

Рождество является самой большой мотивацией для людей не болеть коронавирусом, а при неблагоприятном раскладе — не умереть от COVID-19. Те люди, которые умерли от COVID, у тех в этом году Рождества, разумеется, не будет Эгилс Левитс, президент Латвии

Напомним, что с 7 декабря в Латвии действуют новые меры ограничения. На границе осуществляется усиленный контроль. В школах на очном обучении остались только ученики 1-4 классов. Общественному транспорту разрешено перевозить не более половины пассажиров от заявленной нормы вместимости.

МИД: обвинения против русскоязычных журналистов в Латвии сфабрикованы.

Видео: FB / LTV Ziņu Dienests