Также задержали экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК.

Президент Косова Хашим Тачи арестован в Гааге. Накануне специальная прокуратура международного суда по преступлениям в непризнанной республике предъявила ему обвинение по событиям 1998-1999 годов. Об этом пишут "РИА Новости".

Также задержали экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Их обвиняют в убийстве более 100 жителей Косово разной национальности.

Отметим, что как только суд в Гааге выдвинул обвинение против Хашима Тачи, он подал в отставку. Он призвал политические силы страны к единству в нынешних условиях, чтобы не допустить кризиса государственных институтов. Тогда глава непризнанной республики пообещал, что отправиться в Гаагу добровольно.

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