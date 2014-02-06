Иван Дуке рассказал о механизме поощрения стран с низкими доходами.

Президент Колумбии предложил списывать часть долгов странам за борьбу с изменением климата. Об этой инициативе Иван Дуке высказался в рамках выступления на онлайн-саммите. Помимо глав стран Латинской Америки в мероприятии приняли участие американский советник президента Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В Боготе считают, что международное сообщество должно создать поощряющие механизмы. С аналогичной инициативой к участникам форума обратился глава Аргентины Альберто Фернандес.

Необходимо, чтобы были созданы новые механизмы в рамках международных кредитных организаций. По моему мнению, это предполагает создание системы облегчения долгового бремени или списания долга за выполнение целей в сфере борьбы с изменением климата. Иван Дуке, президент Колумбии

Фернандес призвал применять усвоенные во время пандемии коронавируса уроки к другим "пандемиям", например, климатической. Он призвал использовать выпуск специальных прав заимствования Международного валютного фонда в качестве пакта экологической солидарности. Преимущественно этот пакт затронет страны, имеющих низкий и средний уровень государственного дохода.

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