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Президент Казахстана назвал расслоение в доходах граждан причиной беспорядков
Сегодня, 11:05
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Президент Казахстана назвал расслоение в доходах граждан причиной беспорядков

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Касым-Жомарт Токаев рассказал о стратегической задаче правительства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал расслоение в доходах населения основной причиной массовых беспорядков в стране. Он считает уровень разрыва в доходах богатых и бедных граждан недопустимым. Такое мнение глава республики высказал во время общения с бизнес-индустрией.

На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик уверен, что недавнее мародерство и дебош обнажили в стране те проблемы, которые копились в обществе на протяжении многих лет. Стратегической задачей государства лидер видит в глубинной трансформации уклада жизни. Эта цель будет достигаться за счет реформирования, интересующего население Казахстана.

На Байконуре установили режим повышенной террористической опасности.

Фото: YouTube / TENGRI TV
 

Теги: доходы населения, казахстан, касым-жомарт токаев, массовые беспорядки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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