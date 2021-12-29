В Байконуре установили режим повышенной террористической опасности

От правоохранительных органов поступила информация о возникновении угрозы теракта.

В городе Байконур установили режим повышенной террористической опасности. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городской администрации. Такое решение было принято в связи с поступившей от правоохранителей информации о возникновении угрозы теракта.

Повышенный "синий" уровень устанавливает сроком на 15 суток – с 19 января до 3 февраля. Жителям города посоветовали обращать внимание на внешний вид окружающих и странности в их поведении, а также на брошенные транспортные средства и оставленные без присмотра и вызывающие подозрительность предметы.

Власти Байконура также призвали оказывать содействие правоохранителям и отнестись с пониманием и терпением к их повышенному вниманию.

Напомним, 7 января в городе ввели ряд временных ограничений для жителей до 19 января в связи с беспорядками на территории республики Казахстан.

Ранее мы сообщали, что обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной.

Фото: пресс-служба администрации Байконура