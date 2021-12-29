Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной

Очевидцы рассказали о ситуации после отмены режима ЧП в городе.

Обстановка в казахстанском городе Алма-Ата после отмены режима чрезвычайного положения остается спокойной. В ночь на 19 января власти страны отменили режим ЧП, а также комендантский час. Ранее эти меры были введены с 5 января после массовых беспорядков, дебоша на территории не только в Алма-Ате, а также в Нур-Султане; Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях республики. При этом на улицах продолжат находиться усиленные бригады полиции. Правоохранители проводят контртеррористические мероприятия.

В остальных регионах президент Казахстана отменил чрезвычайное положение досрочно. В настоящее время администрация Алмалинского района временно располагается в резиденции мэра. Перенос связан с недавним пожаром. К зданию с 08:30 утра стягиваются дополнительные вооруженные силы.

Напомним, что центр "южной столицы Казахстана" являлся эпицентром противостояния силовиков и участников беспорядков. Сейчас движение транспорта по территории происходит свободно. По периметру участка расположены служебные автомобили полиции. При этом монумент независимости республики окружен металлическими ограждениями.

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Фото и видео: Telegram/РИА Новости

