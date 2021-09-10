Президент Казахстана Токаев анонсировал масштабные реформы в стране

Токаев выразил уверенность в том, что население сможет построить "новую страну, новый Казахстан, вторую республику".

Казахстан ждут масштабные реформы. С таким заявлением в понедельник, 21 марта, выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Речь транслировали в прямом эфире республиканские телеканалы.

Его выступление было приурочено к празднику в честь Наурыз в Алма-Ате. Токаев анонсировал строительство нового Казахстана. Он выразил уверенность в том, что население сможет построить "новую страну, новый Казахстан, вторую республику".

Токаев вспомнил январские беспорядки. Он подчеркнул, что Алма-Ата приняла на себя основной удар бандитов и террористов. В результате погибли и пострадали невинные люди. Пострадала городская инфраструктура. Однако, по словам Токаева, алмаатинцам удалось сплотиться в критический момент. Казахстан преодолел это суровое испытание.

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Видео: Youtube/Телеканал Хабар 24