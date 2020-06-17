Политик продолжит работать удаленно.

Президент Гондураса и его жена заразились коронавирусом. Об этом сообщили местные журналисты. Они рассказали, что Хуан Орландо Эрнандес с супругой Аной Гарсией инфицировались COVID-19.

Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сообщили, что я заражен Хуан Орландо Эрнандес, президент Гондураса

Политик заметил, что медики рекомендовали ему соблюдать покой. Однако глава государства намерен работать в удаленном режиме. Эрнандес добавил, что его болезнь протекает в легкой форме. Он принимает лекарства и чувствует себя лучше. У супруги политика инфекция протекает бессимптомно.

Губернатор Томской области обвинил заразившихся COVID-19 врачей в халатности.

Видео: Youtube/ Campus TV