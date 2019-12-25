Губернатор Томской области обвинил заразившихся COVID-19 врачей в халатности

Глава региона не может определиться — выплачивать ли деньги или наказывать по статье.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил заразившихся COVID-19 врачей в халатности. Он считает, что они заразились по своей вине. Его слова с отчёта о деятельности администрации передаёт "ТВ2".

Жвачкин рассказал, что он был разозлён из-за того, что в некоторых медицинских учреждениях медики могли совместно пойти пить чай или "на шашлыки и дни рождения". Теперь, сказал глава региона, лежат все вместе.

Жвачкин рассказал о девушке, которая пошла покурить в костюме спецзащиты и заразилась новой коронавирусной инфекцией, после пошла пить чай с коллегами. Он отметил, что теперь ей положены деньги из-за заражения — при этом она "нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других". Из-за таких случаев, по словам Жвачкина, приходится закрывать целые отделения в больницах. Губернатор не может определиться — выплачивать ли деньги или наказывать по статье.

Глава региона добавил, что, по его мнению, ни один из медиков, работающих с коронавирусными больными, не заразился на рабочем месте, так как они соблюдают технику безопасности.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 726 новых случаев заражения коронавирусом.