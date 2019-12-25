За сутки от коронавируса в России излечилось 8 057 человек.

В России зафиксировано 8 726 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 449 834 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 855. Далее идут Московская область — 762, Санкт-Петербург — 378, Нижегородская область — 330, Свердловская область — 251.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 057 человек. За весь период — 212 680.

За минувшие сутки скончалось 144 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 5 528 человек.

Отмечается, что у 37,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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