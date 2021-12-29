Переизбранный президент ФРГ Штайнмайер призвал Путина к миру в Европе

По его мнению, Европа "находится в ситуации угрозы военного конфликта из-за России"

Переизбранный на второй пятилетний срок президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства призвал российского коллегу искать пути к миру вместе с Европой. Его выступление опубликовано на официальном сайте президента ФРГ

По мнению Штайнмайера, Европа "находится в ситуации угрозы военного конфликта из-за России"

Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе <…> В эти дни мы узнали, что мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать, в диалоге, а когда надо — при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Глава государства отметил, Соединенные Штаты, Франция и Германии послали Москве сигнал о том, что не хотят конфликтов.

Ранее в Кремле исключили перевод диалога по безопасности в многолетние переговоры.

Видео: YouTube / WELT