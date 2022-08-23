Президент Финляндии считает, что сейчас не время для налаживания связей с Россией

По его словам, в нынешних условиях мало что осталось от прежних отношений двух стран.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что сейчас не время для налаживания связей с Россией. Об этом он завил на встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

По словам Ниинисте, в нынешних условиях мало что осталось от прежних отношений двух стран. Он подчеркнул, что доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала в отношениях России и Финляндии.

Сейчас не время для налаживания связей. Саули Ниинисте, президент Финляндии

Ранее мы сообщали, что в Сети появилось новое видео скандальной вечеринки с премьером Финляндии Марин.

Видео: YouTube / Suomen ulkoministeriö