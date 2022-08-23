Президент Финляндии считает, что сейчас не время для налаживания связей с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что сейчас не время для налаживания связей с Россией. Об этом он завил на встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.
По словам Ниинисте, в нынешних условиях мало что осталось от прежних отношений двух стран. Он подчеркнул, что доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала в отношениях России и Финляндии.
Сейчас не время для налаживания связей.
Саули Ниинисте, президент Финляндии
Ранее мы сообщали, что в Сети появилось новое видео скандальной вечеринки с премьером Финляндии Марин.
Видео: YouTube / Suomen ulkoministeriö
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