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Президент Финляндии считает, что сейчас не время для налаживания связей с Россией

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По его словам, в нынешних условиях мало что осталось от прежних отношений двух стран.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что сейчас не время для налаживания связей с Россией. Об этом он завил на встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

По словам Ниинисте, в нынешних условиях мало что осталось от прежних отношений двух стран. Он подчеркнул, что доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала в отношениях России и Финляндии.

Сейчас не время для налаживания связей.

Саули Ниинисте, президент Финляндии

Ранее мы сообщали, что в Сети появилось новое видео скандальной вечеринки с премьером Финляндии Марин.

Видео: YouTube / Suomen ulkoministeriö

 

Теги: президент финляндии, россия, саули ниинистё, связи
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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