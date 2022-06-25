Президент Эквадора: полиция начнет применять оружие для обеспечения порядка

Президент Эквадора: полиция и армия начнет "поступательное применение силы", а также использовать оружие для обеспечения общественного правопорядка, демократии, охраны жизни и здоровья граждан, институтов власти. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к нации, размещенном в его социальных сетях. Такое решение правительство приняло из-за протестных настроений, выражающихся в неконтролируемом насилии. В МВД республики отметили, что президент говорит о применении дробового оружия по отношению к нарушителям-активистам.
Национальное правительство будет использовать все законные способы противодействия вандалам и преступникам. Будут применять необходимые легальные средства.
Гильермо Лассо, президент Эквадора
Министр внутренних дел Эксадора Патрисио Каррильо в ходе пресс-конференции с журналистами пояснил, что сотрудники МВД используют карабины с дробью. До настоящего момента сотрудники правопорядка в рамках уличных протестов применяли только слезоточивый газ. Нововведения нужны из-за того, что демонстранты тяжело ранили из огнестрельного оружия сотрудников полиции и военных.
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Фото и видео: YouTube / Ecuador Comunicación
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