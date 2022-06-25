Путин: Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно

Глава РФ рассказал, что страна ответственно выполняет международные контракты.

Россия готова поставлять энергетические носители, удобрения и зерно. Соответствующее заявление в рамках выступления на саммите лидеров стран-участниц БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР), проводимом в расширенной формате, сделал российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что государство готово выполнить все взятые на себя международные обязательства.

Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка….безусловно, готовы добросовестно исполнять поставки сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Владимир Путин, глава РФ

Лидер страны напомнил коллегам о том, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь многим нуждающимся странам по всему миру. В частности, Москва оказала безвозмездную гуманитарную помощь Ливану, Таджикистану, Киргизии, Кубе, Судану.

Король Иордании поддержал идею создания "ближневосточной НАТО".

Фото и видео: Kremlin.ru