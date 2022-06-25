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Король Иордании поддержал идею создания "ближневосточной НАТО"

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Абдалла II рассказал о необходимости сформировать в регионе силу, альтернативную по функциям Североатлантическому военному альянсу.

Король Иордании поддержал идею создания аналога НАТО в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление Абдалла II сделал в эфире американского телеканала CNBC.

Я буду одним из первых людей, которые поддержат "ближневосточную НАТО"

Абдалла II, король Иордании

Глава государства подчеркнул, что роль такого военного регионального блока должна быть четко определена.Абдалла II объяснил, что в противном случае создание подобного формирования будет "смущать всех".

Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС.

Фото и видео: CNBC International TV

Теги: абдалла ii, ближний восток, иордания, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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