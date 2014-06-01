Феликс Чисекеди оценил обстановку в африканской стране.

Вывод миротворцев Всемирной организации территории Демократической Республики Конго должен быть ускорен. Соответствующее заявление сделал глава государства ДРК Феликс Чисекеди в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный политик заметил, что миссия ООН по стабилизации обстановки не принесла региону мир, поэтому власти сами возьмут на себя контроль и будут вершить судьбу. Глава ДРК рассчитывает, что закон станет основной силой, которая обеспечит стабильность.

Я поручил правительству начать переговоры с ООН с целью перенести начало вывода миротворческих войск с декабря 2004 года на декабрь 2023. Феликс Чисекеди, президент ДРК

Напомним, что последние два года на востоке ДРК находятся международные миротворцы. На территории происходят массовые митинги и демонстрации населения с требованием их вывода. Участники таких акций обвиняют иностранцев пассивности в борьбе с действующими в регионе антиправительственными повстанцами.

Петербург и Республика Конго станут партнерами в сферах IT, образования и водоснабжения.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций